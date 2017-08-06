Пскович Александр Матвеев принял участие в первенстве мира по гребному спорту

Пскович Александр Матвеев принял участие в первенстве мира по гребному спорту среди спортсменов до 19 лет, который проходил с со 2 по 6 августа в г.Тракай (Литва).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки», участниками соревнования стали около 750 спортсменов из 59 стран. Российская сборная на первенстве была представлена в пяти классах лодок. Всего в заявку национальной команды попало 29 спортсменов.

Первенство мира 2017 года стало квалификационным турниром на Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре 2018 года в Аргентине.

Спортсмен ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» Александр Матвеев в классе одиночек занял итоговое 22-е место.

Тренером спортсмена является Алексей Простак.

Источник: Псковская Лента Новостей