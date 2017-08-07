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Завершилась летняя Спартакиада среди подразделений УФСИН России по Псковской области

08.08.2017 12:09 ПЛН, Псков

В УФСИН России по Псковской области подвели итоги традиционной летней Спартакиады, которая определила сильнейших спортсменов как в личном, так и командном зачетах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, всего в мероприятии приняло участие 9 команд, представляющих подразделения областного УФСИН. Соревнования проводились по следующим дисциплинам: стрельба из боевого оружия, подтягивание на перекладине, служебный биатлон, легкоатлетическая эстафета, волейбол.

По результатам упорной борьбы обладателем кубка победителя 47 летней Спартакиады в общекомандном зачете стала команда аппарата Управления, заняв первые призовые места сразу в двух видах соревнований. Второе и третье места распределили между собой сборные ИК-3 (п. Идрица) и ИК-4 (п. Середка).

В личных первенствах лучшими в представленных дисциплинах были признаны: в стрельбе из боевого оружия среди женщин - Ирина Соловьева (УФСИН), среди мужчин - Андрей Тябут (ИК-3), в служебном биатлоне среди женщин - Анна Белова (ИК-2), среди мужчин старше 40 лет - Андрей Саддаров (СИЗО-1), среди мужчин до 40 лет - Иван Конышев (УФСИН). Подтягивание на перекладине принесло личную победу Андрею Мусатову (УФСИН) - 35 повторений, вторым с результатом 27 раз стал Дмитрий Панк (ИК-2), третье место у Владимира Калинина (ИК-3) - 26 раз.

По словам организаторов, самыми зрелищными состязаниями Спартакиады стали легкоатлетическая эстафета и волейбол. Участникам эстафеты предстояло проявить выносливость в силовом экстриме, ловкость в метании гранаты, техничность в ударах по воротам футбольным мячом, а также скоростные качества в беге. Пьедестал почета поделили: Олег Саддаров (СИЗО-1) - 1 место, Андрей Элькин (ИК-4) - 2 место, Владимир Калинин (ИК-3) - 3 место. Лучшей волейбольной командой была признана сборная ИК-3.

Все участники награждены дипломами, грамотами и памятными подарками, которые им по традиции вручил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, пожелав успехов в спорте и служебной деятельности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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