Завершилась летняя Спартакиада среди подразделений УФСИН России по Псковской области

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ТИКи области проводят жеребьевки по месту расположения избирательных объединений в бюллетенях для голосования
Мы не должны делить людей на жителей города и жителей военгородка - депутат Александр Козловский о просьбе главы Пскова к президенту8
Владимир Путин поддержал просьбу Ивана Цецерского ускорить передачу муниципалитетам земли военных городков 90
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Администрация Пскова: Задолженность по зарплате перед сотрудниками «Комбината благоустройства» будет полностью погашена 10 августа