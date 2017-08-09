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Спартакиада Союзного государства для детей и юношества в четвертый раз пройдет в Псковской области

10.08.2017 15:15 ПЛН, Псков

Псковская область в четвертый раз примет спартакиаду Союзного государства для детей и юношества. В этом году она пройдет в Пскове с 23 по 28 августа. Подготовку к крупному спортивному мероприятию обсудили в четверг, 10 августа, на заседании организационного комитета в администрации региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в спартакиаде примут участие юноши и девушки 2002-2003 годов рождения. Команды приедут из Архангельска, Великого Новгорода, Смоленска, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, республики Татарстан и Беларуси. Состав делегаций от каждой страны - 115 человек.

В Пскове будут проводиться соревнования по мини-футболу (юноши), волейболу (девушки) и плаванию (юноши, девушки). Также участники состязаний ознакомятся с достопримечательностями Псковской области.

Кроме того, в рамках спартакиады Союзного государства для детей и юношества в 2017 году в сентябре в белорусском Гродно состоится спартакиада учащихся «Олимп», в октябре в российском Воронеже - спартакиада студенческого спорта. Завершатся мероприятия в ноябре в белорусском Бресте спартакиадой студенческой молодежи.

Добавим, что задачи спартакиады Союзного государства для детей и юношества - это развитие молодежного физкультурно-спортивного движения в рамках Союзного Государства, укрепление дружбы детей и молодежи Беларуси и России, укрепление межрегиональных связей и пропаганда физической культуры и спорта как средства физического, нравственного и духовного воспитания.

Источник: Псковская Лента Новостей



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