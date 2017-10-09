Топовые спортсмены приедут в Псков на Открытый турнир по бодибилдингу

Общество
До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал
|Алексей Голубев (другие записи автора)
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«Не быць скотам!»В Пскове отменили концерт белорусской панк-рок группы «Ляпис Трубецкой», намеченный на 14 марта. Тот факт, что почти все билеты на мероприятие были уже проданы, отчетливо свидетельствует о политических мотивах запрета. А также о том, что независимого частного бизнеса, куда бы не могла влезть своими клешнями государственная система, в России не существует....
По вопросам партнерства и спонсорства необходимо обращаться к президенту федерации бодибилдинга Псковской области Максиму Братухину по тел. 8-911-356-63-64.
В бюджет мероприятия заложены денежные призы за первые места в абсолютных категориях от генерального спонсора Школы фитнеса и бодибилдинга Павла Ершова (shkolafitnesa.ru), а также партнеров LionBrothersNutrition, AlexFedorovNutrition и ценные призы от магазина одежды #FITNESSMAFIA (vk.com/fitnessmafia60), брендов спортивного питания QNT, LionBrothers, AlexFedorov и магазина FitLine (vk.com/fitlinemarket).
Приобретение наградной атрибутики происходит при поддержке рекламно-производственной компании Лазер-Крафт (laser-craft.ru).
Предоставление комплексных блюд по спецменю и спецценам для гостей и участников турнира от развлекательно-досугового комплекса Фрегат (fregatpskov.ru).
Информационная поддержка радиостанции «Европа плюс» 102.1 FM и «Наше радио» 103.0 FM, ЭПИ «Псковская Лента Новостей».
Нанесение грима будет осуществляться командой профессиональных гримеров Jantanaclub во главе с Александром Эскиным. Запись на грим по ссылке http://jantanaclub.ru/zapis/otkrytyj-chempionat-pskov.
В рамках турнира будут проведены показательные выступления Псковским областным отделением «Федерации КУДО России», возглавляемым Ильей Кучеровым - vk.com/kudo_pskov и КРАВ-МАГА Псков-самозащита, возглавляемым Вадимом Аликиным - vk.com/kmpskov.
В рамках FitLineEXPO для гостей будут проводиться различные силовые конкурсы под руководством дипломированных специалистов фитнес-индустрии Александром Ивановым и Евгением Тесля.
Обеспечение безопасности на мероприятии осуществляется Группой предприятий безопасности «Довмонт» (dovmont.ru).
Источник: Псковская Лента Новостей