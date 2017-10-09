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Самый титулованный бодибилдер России приедет на турнир в Псков

Самый титулованный бодибилдер России приедет на турнир в Псков

Профессиональный культурист, самый титулованный бодибилдер России Александр Федоров станет специальным гостем Открытого турнира Псковской области по бодибилдингу и фитнес-бикини, который пройдет 14 октября в концертном зале...3



Топовые спортсмены приедут в Псков на Открытый турнир по бодибилдингу

10.10.2017 12:22 ПЛН, Псков

14 октября в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2) состоится Открытый турнир Псковской области по бодибилдингу и фитнес-бикини, на котором будут дебютировать конкурсы Фит-модель и Атлетический пляжный бодибилдинг. О том, что ждет зрителей и участников, Псковской Ленте Новостей рассказал ведущий турнира, пятикратный чемпион Псковской области по бодибилдингу Юрий Семенов.
 
 
- Псков готовится принять у себя масштабный турнир?
 
- Да, мы заново создаем нашу региональную федерацию бодибилдинга, поэтому это будет первый масштабный турнир. Нашей целью является развитие бодибилдинга и фитнеса в Пскове и области и привлечение как можно большего числа людей именно к соревновательному бодибилдингу. Этот турнир будет открытым, но в будущем мы планируем сделать и закрытый турнир только для псковичей, чтобы им было интереснее соревноваться.
 
- Для Пскова или всей области?
 
- Для области. Уверен, спортсмены найдутся.
 
- Кто приедет на турнир в этом году?
 
- Будет очень много спортсменов. Ждем топовых спортсменов в различных категориях: мужской бодибилдинг, тяжелый бодибилдинг свыше 100 кг.
 
- Топовые спортсмены - это какие?
 
- Это те спортсмены, которые входят в пятерку лучших в России.
 
- Откуда ждете таких гостей?
 
- Из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург - столица нашего бодибилдинга, потому что там находится штаб-квартира федерации. Впоследствии будем приглашать спортсменов и из других городов, потому что пока своих спортсменов у нас немного. Но мы надеемся, что будем заинтересовывать людей, и в городе Пскове разовьется хорошая традиция готовить своих спортсменов. Я выставляю, например, своего спортсмена, готовлю его к соревнованиям. Конечно, мы бы хотели, чтобы Псков представляли больше людей.
 
- Расскажите подробнее про выставку FitLineExpo?
 
- Это будет выставка спортивного питания. На ней любой желающий сможет продегустировать спортивное питание различных марок. Предусмотрены конкурсы для зрителей различной силовой направленности. Кроме того, к нам приедет самый титулованный бодибилдер России Александр Федоров, который также представит продукцию своей торговой марки.
 
- Судя по всему, ожидается достаточно зрелищное мероприятие?
 
- Да, мероприятие зрелищное, интересные категории. Много женских интересных категорий. Новая, например, фит-модель - девушки в платьях будут демонстрировать свои фигуры. Думаю, каждый найдет себе категорию по душе. Мы надеемся, что соревнования будут динамичные, интересные, надеемся, что зрителям скучать не придется.
 
Добавим, ознакомиться с порядком проведения и условиями участия можно в положении>>>

По вопросам партнерства и спонсорства необходимо обращаться к президенту федерации бодибилдинга Псковской области Максиму Братухину по тел. 8-911-356-63-64.

В бюджет мероприятия заложены денежные призы за первые места в абсолютных категориях от генерального спонсора Школы фитнеса и бодибилдинга Павла Ершова (shkolafitnesa.ru), а также партнеров LionBrothersNutrition, AlexFedorovNutrition и ценные призы от магазина одежды #FITNESSMAFIA (vk.com/fitnessmafia60), брендов спортивного питания QNT, LionBrothers, AlexFedorov и магазина FitLine (vk.com/fitlinemarket).

Приобретение наградной атрибутики происходит при поддержке рекламно-производственной компании Лазер-Крафт (laser-craft.ru).

Предоставление комплексных блюд по спецменю и спецценам для гостей и участников турнира от развлекательно-досугового комплекса Фрегат (fregatpskov.ru). 

Информационная поддержка радиостанции «Европа плюс» 102.1 FM и «Наше радио» 103.0 FM, ЭПИ «Псковская Лента Новостей».

Нанесение грима будет осуществляться командой профессиональных гримеров Jantanaclub во главе с Александром Эскиным. Запись на грим по ссылке http://jantanaclub.ru/zapis/otkrytyj-chempionat-pskov.

В рамках турнира будут проведены показательные выступления Псковским областным отделением «Федерации КУДО России», возглавляемым Ильей Кучеровым - vk.com/kudo_pskov и КРАВ-МАГА Псков-самозащита, возглавляемым Вадимом Аликиным - vk.com/kmpskov.

В рамках FitLineEXPO для гостей будут проводиться различные силовые конкурсы под руководством дипломированных специалистов фитнес-индустрии Александром Ивановым и Евгением Тесля.

Обеспечение безопасности на мероприятии осуществляется Группой предприятий безопасности «Довмонт» (dovmont.ru).

Источник: Псковская Лента Новостей



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