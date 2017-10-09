Андрей Турчак дал поручение подчиненным к декабрю привести себя в хорошую физическую форму

Губернатор Псковской области Андрей Турчак на заседании администрации региона 10 октября дал поручение подчиненным к декабрю привести себя в хорошую физическую форму, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

У выступающего председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Ивана Штылина он поинтересовался, кто из госслужащих принял участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления, прошедшем в минувшие выходные. «К сожалению, никто, кроме меня», - сказал И. Штылин, отметив, что даже вице-губернатор Максим Жаворонков из-за командировки не смог принять участие, хотя в предыдущие годы поддерживал соревнование.

«Нужно заниматься спортом. Мы вам обеспечили полную ежегодную диспансеризацию. Нужно состояние свое улучшать», - подчеркнул Андрей Турчак, обращаясь к подчиненным.

К спартакиаде в декабре он поручил каждому руководителю органов исполнительной власти подготовиться и привести еще и своих подчиненных.

Андрей Турчак дал поручения госслужащим к декабрю привести себя в форму и выступить достойно. «Лично буду принимать зачеты», - пообещал он.

Источник: Псковская Лента Новостей