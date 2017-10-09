В Псковской области усложнили процедуру получения субсидий областными спортивными федерациями

Общество
До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал
|Алексей Голубев (другие записи автора)
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В Псковской области на заседании администрации региона 10 октября усложнили процедуру получения субсидий областными спортивными федерациями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Выступающий с докладом председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин пояснил, что с 2014 года на территории Псковской области реализуется постановление администрации области «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета областным спортивным федерациям». Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту осуществляет взаимодействие с аккредитованными спортивными федерациями и проводит совместные мероприятия в рамках реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
Финансирование аккредитованных спортивных федераций осуществляется по перечню расходов и нормам, установленным постановлением администрации области «О финансировании официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области».
Проектом постановления внесены уточнения в цель получения субсидии, расширен перечень требований к получателям субсидии, таких как отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом, а также не нахождение получателя субсидии в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
Кроме того, расширен перечень документов, подтверждающих исполнение получателем субсидии требований, перечисленных ранее.
Также комитетом уточнен порядок заключения соглашения с получателем субсидии, требования к соглашению, основания для отказа в получении субсидии, а также контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение.
Финансовые средства на оплату официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий будут предусмотрены в бюджете области на 2017 год. Дополнительные средства из бюджета области не потребуются.
Источник: Псковская Лента Новостей