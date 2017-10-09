Юные псковичи завоевали «золото» на регате в Санкт-Петербурге

Дети из Псковской парусной школы Леонид Оверкин и Матвей Куликов в классе яхт «Кадет» впервые завоевали золотую медаль на регате в Санкт-Петербурге «Малый Кубок Балтийца», которая прошла 7-8 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, в упорной борьбе и под опытным руководством тренера Сергея Оверкин они обошли своих опытных соперников в последней решающей гонке.

Фото Сергея Оверкина и Дмитрия Петрова

Источник: Псковская Лента Новостей