15 октября «Псков-747» сыграет с костромским «Спартаком»

В воскресенье, 15 октября, псковичи проведут гостевой поединок заключительного тура первого круга ФОНБЕТ-Первенства ПФЛ группы «Запад» с костромским «Спартаком». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, игра состоится на стадионе «Урожай» в поселке Караваево Костромской области и начнется в 16.00.

Напомним, что в матче 12-го тура соперники потерпели поражения с одинаковым счетом 0:2. «Псков-747» в Москве уступил лидеру ФК «Чертаново», а «Спартак» проиграл на своем поле ФК «Локомотив-Казанка», занимающему в турнирной таблице второе место.

Ближайший домашний матч ФК «Псков-747» состоится 21 октября, в этот день в Псков пожалует ивановский «Текстильщик».

Источник: Псковская Лента Новостей