Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Иваном Штылиным

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - председатель Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту Иван Штылин.
Речь пойдет о строительстве крупных спортивных объектах в псковском регионе, о региональной программе поддержки отдельных видов спорта, о развитии массового спорта. Также в ходе эфира будут затронуты другие актуальные вопросы спортивной сферы.
Ведут программу Надежда Назаренко и Алексей Семенов.
Вопросы Ивану Штылину можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.
Трансляция завершена.
Источник: Псковская Лента Новостей