Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Иваном Штылиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - председатель Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту Иван Штылин.

Речь пойдет о строительстве крупных спортивных объектах в псковском регионе, о региональной программе поддержки отдельных видов спорта, о развитии массового спорта. Также в ходе эфира будут затронуты другие актуальные вопросы спортивной сферы.

Ведут программу Надежда Назаренко и Алексей Семенов.

Вопросы Ивану Штылину можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.

Источник: Псковская Лента Новостей