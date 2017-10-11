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Спорт не должен отвлекать чиновника от госслужбы - Иван Штылин

11.10.2017 13:35 ПЛН, Псков

Не должно хобби или занятие спортом отвлекать чиновника от его основных обязанностей - госслужбы. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) высказал председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

«Но чиновник должен иметь хорошую физическую форму, следить за состоянием своего здоровья, поскольку это сказывается на его работоспособности и повышает эффективность его деятельности», - убежден Иван Штылин.

При этом, подчеркнул председатель спорткомитета, хорошо, когда руководители, в том числе и на госслужбе, находят возможность стимулировать своих подчиненных к занятиям спортом. «Работник, который находится в хорошей физической форме, более эффективен», - уверен он.

Напомним, губернатор Псковской области Андрей Турчак на заседании администрации региона 10 октября дал поручение подчиненным к декабрю привести себя в хорошую физическую форму. У выступающего председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Ивана Штылина он поинтересовался, кто из присутствующих госслужащих принял участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления, прошедшем в минувшие выходные. «К сожалению, никто, кроме меня», - сказал И. Штылин. «Нужно заниматься спортом. Мы вам обеспечили полную ежегодную диспансеризацию. Нужно состояние свое улучшать», - подчеркнул Андрей Турчак, обращаясь к подчиненным.

К спартакиаде в декабре он поручил каждому руководителю органов исполнительной власти подготовиться и привести себя в хорошую физическую форму.

Источник: Псковская Лента Новостей



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