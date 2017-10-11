Велоцентр в Великих Луках может быть сдан в этом году

Велоцентр в Великих Луках может быть сдан в этом году. Областные и городские власти, подрядчики прикладывает к этому все усилия. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту Иван Штылин.

Он напомнил, что генподрядчик, который выиграл конкурс, не оценил свои силы, у него возникли финансовые проблемы, средств на оплату субподрядных организаций не хватило. В связи с этим было принято решение привлечь к строительству местных подрядчиков, которые проявили себя в исполнении муниципальных и госконтрактов. «Мы прикладываем все усилия, чтобы ввод объекта был осуществлен в этом году. Главное - чтобы не пострадало качество. Денежных средств должно хватить», - сказал Иван Штылин.

Он напомнил, что велоспорт является для региона базовым. Сегодня спортсмены-велосипедисты в Псковской области тренируются на дорогах общего пользования. Этот центр позволит увести большую часть на территорию, обеспечивающую для спортсменов безопасность.

В частности, в велоцентре появятся велодорожка длиной 5 км 100 метров с естественным рельефом и возможностью вариации трассы, несколько площадок для обучения езде на велосипеде. При этом объект будет предназначен и для массовых занятий спортом.

Кроме того, Иван Штылин напомнил, в Великих Луках строится еще один спортивный объект - «двойка». Работы идут без отклонения от графика. Подрядчик пообещал, что «закроет контур и уйдет в зиму с внутренней отделкой». К марту предполагается осуществление строительной готовности объекта, в конце лета - ввод в эксплуатацию.

Источник: Псковская Лента Новостей