|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
После реконструкции на стадионе «Машиностроитель» в Пскове появится зал для фехтования и новое футбольное поле. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту Иван Штылин.
Он напомнил, что стадион «Машиностроитель» на сегодня, благодаря усилиям городских и областных властей, включен в план подготовки Пскова к Международным Ганзейским дням в 2019 году.
Муниципалитет за счет средств своего бюджета подготовил проектно-сметную документацию. Проект рассматривался на заседании рабочей группы. «У нас есть убеждение, что правительство его поддержит, и до конца года мы получим лимит и начнем конкурсные процедуры», - сказал Иван Штылин.
По проекту на «Машиностроителе» появятся новые трибуны, зал для занятий зимой легкоатлетов, аналогичный залу в Тарту, зал для фехтования, тренажерный зал. Предполагается реконструкция основного футбольного поля, здания «Гармонии», где занимаются художественной гимнастикой.
Предполагается, что стадион будет доступен для всего населения, поскольку там останутся площадки с тренажерами.
Источник: Псковская Лента Новостей