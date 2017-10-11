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После реконструкции на стадионе «Машиностроитель» в Пскове появится зал для фехтования и новое футбольное поле

11.10.2017 14:05 ПЛН, Псков

После реконструкции на стадионе «Машиностроитель» в Пскове появится зал для фехтования и новое футбольное поле. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту Иван Штылин.

Он напомнил, что стадион «Машиностроитель» на сегодня, благодаря усилиям городских и областных властей, включен в план подготовки Пскова к Международным Ганзейским дням в 2019 году.

Муниципалитет за счет средств своего бюджета подготовил проектно-сметную документацию. Проект рассматривался на заседании рабочей группы. «У нас есть убеждение, что правительство его поддержит, и до конца года мы получим лимит и начнем конкурсные процедуры», - сказал Иван Штылин.

По проекту на «Машиностроителе» появятся новые трибуны, зал для занятий зимой легкоатлетов, аналогичный залу в Тарту, зал для фехтования, тренажерный зал. Предполагается реконструкция основного футбольного поля, здания «Гармонии», где занимаются художественной гимнастикой.

Предполагается, что стадион будет доступен для всего населения, поскольку там останутся площадки с тренажерами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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