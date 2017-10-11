Бассейн в Писковичах перешел в активную фазу реконструкции

Бассейн в Писковичах перешел в активную фазу реконструкции. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту Иван Штылин.

Он рассказал, что недавно побывал на объекте. На сегодня там проделана большая работа с чашей бассейна, косметикой и вентиляцией. «Опасения, что здание будет перепрофилировано, сняты. Бассейн будет работать, там будут качественные услуги», - убежден председатель спорткомитета.

Сданный не так давно в Пскове спорткомплекс «Олимп» с бассейном на сегодня, подчеркнул Иван Штылин, не может вместить всех желающих, нагрузка на него возросла еще и в связи с закрытием бассейна «Электрон».

Кроме того, добавил он, прорабатывается вопрос о строительстве в Великих Луках 25-метрового бассейна. Возвести объекта планируется до 2020 года в рамках федеральной госпрограммы.

Источник: Псковская Лента Новостей