База «Юность» под Островом может принять два статусных турнира по биатлону в ближайшее время

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
База «Юность» в Островском районе может принять два статусных всероссийских турнира по биатлону в ближайшее время. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.
Прорабатывается вопрос о проведении в «Юности» всероссийского соревнования по биатлону на кубок губернатора Псковской области с отбором на чемпионат мира, а также первенства Северо-Западного федерального округа.
«Это статусные мероприятия, которые будет проводить на территории Псковской области. Держим путь на развитие», - сказал Иван Штылин.
Источник: Псковская Лента Новостей