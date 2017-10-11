База «Юность» под Островом может принять два статусных турнира по биатлону в ближайшее время

База «Юность» в Островском районе может принять два статусных всероссийских турнира по биатлону в ближайшее время. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Прорабатывается вопрос о проведении в «Юности» всероссийского соревнования по биатлону на кубок губернатора Псковской области с отбором на чемпионат мира, а также первенства Северо-Западного федерального округа.

«Это статусные мероприятия, которые будет проводить на территории Псковской области. Держим путь на развитие», - сказал Иван Штылин.

Источник: Псковская Лента Новостей