На чемпионате мира в США псковскому гребцу пришлось соревноваться с аллигаторами

На чемпионате мира в США псковскому гребцу Павлу Сорину пришлось соревноваться с аллигаторами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом чемпион России и Европы, мастер спорта международного класса по гребле Павел Сорин рассказал на пресс-конференции 11 октября.

Павел Сорин отметил, что чемпионат мира в США прошел на высоком уровне. «Классное место было подобрано для проведения чемпионата, очень хороший климат, канал, инфраструктура», - рассказал он.

Необычным спортсменам показалось то, что канал, на котором проходили соревнования, был оживлен: в нем плавали крокодилы и аллигаторы, прямо во время заездов.

«В целом гонки прошли для нас очень успешно. 10 место - это для нас успех. Конечная цель - Олимпийские игры в Токио. Думаю, мы ее добьемся», - поделился спортсмен.

Напомним, сборная России по академической гребле выполнила задачу на чемпионате мира в США, завоевав серебряную и бронзовую медали. Мужская парная четверка, в составе которой в чемпионате мира принял участие спортсмен ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» Павел Сорин, заняла 10-е место.

Источник: Псковская Лента Новостей