На чемпионате мира в США псковскому гребцу пришлось соревноваться с аллигаторами

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
На чемпионате мира в США псковскому гребцу Павлу Сорину пришлось соревноваться с аллигаторами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом чемпион России и Европы, мастер спорта международного класса по гребле Павел Сорин рассказал на пресс-конференции 11 октября.
Павел Сорин отметил, что чемпионат мира в США прошел на высоком уровне. «Классное место было подобрано для проведения чемпионата, очень хороший климат, канал, инфраструктура», - рассказал он.
Необычным спортсменам показалось то, что канал, на котором проходили соревнования, был оживлен: в нем плавали крокодилы и аллигаторы, прямо во время заездов.
«В целом гонки прошли для нас очень успешно. 10 место - это для нас успех. Конечная цель - Олимпийские игры в Токио. Думаю, мы ее добьемся», - поделился спортсмен.
Напомним, сборная России по академической гребле выполнила задачу на чемпионате мира в США, завоевав серебряную и бронзовую медали. Мужская парная четверка, в составе которой в чемпионате мира принял участие спортсмен ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» Павел Сорин, заняла 10-е место.
Источник: Псковская Лента Новостей