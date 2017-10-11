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Кубок Пскова по программированию среди школьников пройдет 17 октября в центре «Без предела»

Кубок Пскова по программированию среди школьников пройдет 17 октября в центре «Без предела»

17 октября на базе Центра науки и спорта «Без предела» (г. Псков, Иркутский переулок, 2) пройдут открытые городские соревнования «Кубок города Пскова по программированию среди школьников»....



Турнир «Киберспорт против наркотиков» пройдет в Пскове в конце октября

11.10.2017 15:35 ПЛН, Псков

28 октября в спортивно-развлекательном парке «Простория» состоится турнир «Киберспорт против наркотиков» по дисциплинам Dota 2 и FIFA 2018. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в мероприятии примут участие четыре лучшие команды из Псковской области.
 
 
Подать заявку на отборочные игры по Dota 2 можно до 21 октября здесь>>>. Отборочный этап для команд в онлайн-формате пройдет в Великих Луках 23-24 октября, по всей области - 25-27 октября. 
 
Регистрация на турнир по FIFA пройдет 28 октября с 11.00 до 11.25 на месте проведения соревнований в Центре науки и спорта «Без Предела». 
 
В рамках турнира состоится чемпионат Псковской области по компьютерному спорту, по итогам которого будет сформирована сборная Псковской области по компьютерному спорту в дисциплине DOTA 2 и FIFA. 
 
Организаторами мероприятия является отдел по молодежной политике Управления образования администрации г. Великие Луки, ИП Владимиров А.В., Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Псковская региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта». Центр науки и спорта «Без Предела». Поддержку мероприятию оказывает Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Генеральный технический партнер: компания Ростелеком - в Новгородской и Псковской областях.

Источник: Псковская Лента Новостей



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