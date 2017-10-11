Тренер Сергей Матвеев: Псковская земля на таланты, в том числе в мире спорта, богата

Псковская земля на таланты, в том числе в мире спорта, богата. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на пресс-конференции 11 октября высказал тренер псковских гребцов Сергей Матвеев.

По его словам, в регионе много талантливых, одаренных ребят, которые стараются добиваться поставленных целей. Много талантливой молодежи - победителей спартакиад, первенства России. «Уверен, что кто-то из этих ребят подтянется. Здорово, если на Олимпиаду нам удастся выставить чисто псковскую команду», - отметил он.

Также Сергей Матвеев рассказал, что сейчас в Пскове идет набор гребцов, формирование 8-ки юношей. В Великих Луках создается команда при академии физической культуры и спорта.

«Псковская земля на таланты, в том числе в мире спорта, богата. Самое главное, что есть такие люди. Наша цель и задача - добиться победы на Олимпийских играх. Кроме того, хотим сделать этот вид спорта более доступным», - сказал тренер, добавив, что в скором будущем в студенческом кампусе у псковских гребцов появится свой дом, где они будут хранить лодки.

Источник: Псковская Лента Новостей