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Павел Сорин рассказал, почему «разошелся» с Семеном Ягановым

11.10.2017 15:19 ПЛН, Псков

Именитый псковский гребец, чемпион России и Европы Павел Сорин на пресс-конференции 11 октября рассказал, почему «разошелся» с коллегой Семеном Ягановым, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Так бывает, что пути расходятся. Ему сейчас больше интересна распашная гребля. Он не хочет менять специфику подготовки. А мне больше нравится парно грести», - заметил Павел Сорин.

Спортсмен добавил, что на их давнюю дружбу это никак не повлияло.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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