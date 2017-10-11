Павел Сорин рассказал, почему «разошелся» с Семеном Ягановым

Именитый псковский гребец, чемпион России и Европы Павел Сорин на пресс-конференции 11 октября рассказал, почему «разошелся» с коллегой Семеном Ягановым, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Так бывает, что пути расходятся. Ему сейчас больше интересна распашная гребля. Он не хочет менять специфику подготовки. А мне больше нравится парно грести», - заметил Павел Сорин.

Спортсмен добавил, что на их давнюю дружбу это никак не повлияло.

Источник: Псковская Лента Новостей