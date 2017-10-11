Павел Сорин рассказал, почему «разошелся» с Семеном Ягановым

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Именитый псковский гребец, чемпион России и Европы Павел Сорин на пресс-конференции 11 октября рассказал, почему «разошелся» с коллегой Семеном Ягановым, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Так бывает, что пути расходятся. Ему сейчас больше интересна распашная гребля. Он не хочет менять специфику подготовки. А мне больше нравится парно грести», - заметил Павел Сорин.
Спортсмен добавил, что на их давнюю дружбу это никак не повлияло.
Источник: Псковская Лента Новостей