Псковичи заняли 4 место в Спартакиаде Союзного государства

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Команда легкоатлетов из Пскова приняла участие в Спартакиаде Союзного государства в Гродно (Республика Беларусь). В состав псковской сборной вошли 8 спортсменов: Ксения Ковякова, Ирина Петрова, Арина Семенова, Елизавета Никитина, Алексей Погоролов, Александр Корепин (Псков, ДЮСШ «Надежда»), Никита Комлев (Псков, ДООСЦ «Юность») и Алексей Маньшин (Порхов).
Соревнования проходили по трем видам спорта: настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол 3х3. Общий состав делегаций - 115 человек от каждой страны, в том числе 96 спортсменов 2004-2005 годов рождения. В легкой атлетике соревновались 8 команд из Белорусии и России. По итогам соревнований, псковичи заняли четвертое место в общекомандном зачете.
Источник: Псковская Лента Новостей