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Псковичи заняли 4 место в Спартакиаде Союзного государства

11.10.2017 20:12 ПЛН, Псков

Команда легкоатлетов из Пскова приняла участие в Спартакиаде Союзного государства в Гродно (Республика Беларусь). В состав псковской сборной вошли 8 спортсменов: Ксения Ковякова, Ирина Петрова, Арина Семенова, Елизавета Никитина, Алексей Погоролов, Александр Корепин (Псков, ДЮСШ «Надежда»), Никита Комлев (Псков, ДООСЦ «Юность») и Алексей Маньшин (Порхов).

Соревнования проходили по трем видам спорта: настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол 3х3. Общий состав делегаций - 115 человек от каждой страны, в том числе 96 спортсменов 2004-2005 годов рождения. В легкой атлетике соревновались 8 команд из Белорусии и России. По итогам соревнований, псковичи заняли четвертое место в общекомандном зачете.

Источник: Псковская Лента Новостей



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