Сильнейших спортсменов по борьбе самбо определили в Псковском филиале Академии ФСИН

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Подведены итоги первенства Псковского филиала Академии ФСИН России по борьбе самбо, в котором приняли участие около 40 спортсменов образовательной организации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала, в течение пяти часов курсанты боролись за медали, выступая в четырех весовых категориях.
В упорной борьбе «золото» соревнований досталось курсанту Сократу Тагирову в весе до 68 кг, курсанту Асхабу Нурмагомедову – в весовой категории до 74 кг.
В весе до 82 кг равных не было курсанту Ахмеду Нурмагомедову, а Эльгар Насруллаев одержал победу в весовой категории до 90 кг.
Тренер спортсменов Псковского филиала академии старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Антон Эрастов отметил, что состоявшиеся соревнования – это подготовка к чемпионату и первенству города Пскова по борьбе самбо, которые пройдут в областном центре 21 октября.
Источник: Псковская Лента Новостей