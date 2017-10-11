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Сильнейших спортсменов по борьбе самбо определили в Псковском филиале Академии ФСИН

12.10.2017 10:39 ПЛН, Псков

Подведены итоги первенства Псковского филиала Академии ФСИН России по борьбе самбо, в котором приняли участие около 40 спортсменов образовательной организации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала, в течение пяти часов курсанты боролись за медали, выступая в четырех весовых категориях.

В упорной борьбе «золото» соревнований досталось курсанту Сократу Тагирову в весе до 68 кг, курсанту Асхабу Нурмагомедову – в весовой категории до 74 кг.

В весе до 82 кг равных не было курсанту Ахмеду Нурмагомедову, а Эльгар Насруллаев одержал победу в весовой категории до 90 кг.

Тренер спортсменов Псковского филиала академии старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Антон Эрастов отметил, что состоявшиеся соревнования – это подготовка к чемпионату и первенству города Пскова по борьбе самбо, которые пройдут в областном центре 21 октября.

Источник: Псковская Лента Новостей



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