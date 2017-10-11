На островской спортивной базе «Юность» прошли областные соревнования по кроссу среди 5-6-классников

В среду, 11 октября, на спортивной базе «Юность» прошли областные соревнования по кроссу среди учащихся пятых и шестых классов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на соревнования приехали 12 команд из Пскова, Великолукского, Невельского, Дедовического, Порховского, Печорского районов. В кроссе участвовали и островские спортсмены.

Юные легкоатлеты должны были пробежать дистанцию в один километр. Каждая команда состояла из десяти человек: 5 мальчиков и 5 девочек. При подведении итогов учитывался результат, показанный каждым легкоатлетом. Чем быстрее пробежали 1000 метров участники кросса, тем выше позиция команды была в итоговом протоколе. По сумме десяти результатов и определялась тройка призеров.

После парада-открытия первыми стартовали пятиклассники. Трасса, с которой они познакомились заранее, не была легкой. На ней были и затяжные, выматывающие подъемы. Именно на них некоторые спортсмены сдавали, в итоге отодвигая свои команды на дальние позиции.

Лучшими среди пятиклассников стали спортсмены из Порховского района, им вручен кубок, золотые медали, грамоты и сладкий приз. Такие же награды получили и все остальные призеры - с одной лишь разницей, что медали были другого достоинства. Второе место в этой группе завоевала команда из Невельского района, бронзовые награды достались хозяевам соревнований – островским легкоатлетам (4 место у Пскова, на пятом – Печоры).

Более горячая борьба развернулась среди шестиклассников. В этой группе и команд было больше, да и желания выиграть кросс, пожалуй, тоже. Дети пересекали финишную черту, казалось, из последних сил. Такой был накал борьбы. На старте даже произошло падение.

К сожалению, в пылу борьбы упала одна из островичек. Получив травму, она продолжила забег и завершила его. Правда, после финиша ей долго обрабатывали полученную рану. Легкоатлетка даже не осталась на церемонию награждения и вместе с родителями отправилась домой.

В этой дисциплине островичи стали серебряными призерами. Среди шестиклассников победила команда из Невельского района, бронзовые награды вручены команде из Порховского района (4-е место у Печор, 5-е - у Пскова, 6-е занял Дедовический район, 7-е у Великолукского района).

На церемонии закрытия соревнований депутат Островского районного Собрания Владлен Небейголова поздравил юных легкоатлетов с прошедшим спортивным праздником и пожелал юным спортсменам ставить перед собой самые высокие задачи, добиваться успехов и побед.

Источник: Псковская Лента Новостей