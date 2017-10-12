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В Великолукской академии физической культуры и спорта появился студенческий гребной клуб

13.10.2017 08:32 ПЛН, Псков

В Великолукской государственной академии физической культуры и спорта появился студенческий гребной клуб. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, клуб создан под эгидой Студенческой гребной лиги России.  Сегодня в 15.00 в тренажерном зале академии спорта состоится первая тренировка.

Идея создания клуба появилась после того, как в  Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в рамках Студенческой гребной лиги прошла тренировка с участием студента академии, мастера спорта международного класса, чемпиона Европы Павла Сорина.

Источник: Псковская Лента Новостей



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