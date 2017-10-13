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«Автофаворит» и «ЛАЗ» сегодня разыграют Кубок МРО «Северо-Запад»

14.10.2017 10:14 ПЛН, Псков

Псковский «Автофаворит» и лужский «ЛАЗ» проведут сегодня финальный матч за Кубок МРО «Северо-Запад» по футболу. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, поединок за престижный трофей состоится в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» и начнется в 14.00. Вход для зрителей свободный. Главным арбитром встречи назначен Юрий Карпов из Петрозаводска.
 
 
На пути к финалу «Автофаворит» обыграл кингисеппский «Фосфорит» (1:0) и молодежный состав петербургской «Звезды» (2:0), тогда как «ЛАЗ» выбил из розыгрыша Кубка ФК «Волхов» из Ленинградской области (3:1) и новгородский «Электрон» (3:2 ДВ).
 
Отметим, что «ЛАЗ» в 2016 году стал чемпионом Ленинградской области. После чего, принял решение играть в Санкт-Петербурге, в городском Чемпионате. С первого захода, в 2017 году «ЛАЗ» стал победителем Первенства Санкт-Петербурга среди команд Первой лиги. Соперники были разбиты довольно убедительно - 17 побед, одна ничья, ноль поражений, разность забитых и пропущенных мячей 107-21, а отставание 2-го места от 1-го составляет 15 очков. В следующем сезоне «ЛАЗ» станет участником Высшей лиги Санкт-Петербурга.
 
Играющим тренером команды «ЛАЗ» является Вячеслав Родин, выступавший за различные клубы Второго дивизиона и закончивший карьеру в ФК «Питер» сезон-2012/13. Примечательно, что за «Питер» играли пять одноклубников Родина. Кроме того, опыт выступлений за команды ПФЛ имеют и другие футболисты «ЛАЗа».
 
Победитель сегодняшнего матча в Великом Новгороде представит северо-западный регион в финале Кубка России по футболу среди любительских команд, который запланирован на 4-12 ноября в Сочи. Кроме того обладатель Кубка МРО «Северо-Запад» получит право участвовать в розыгрыше Кубка России по футболу сезона-2018/19 среди профессиональных команд.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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