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В Псковской области проходит отбор на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере футбола

14.10.2017 14:16 ПЛН, Псков

В соответствии с постановлением администрации Псковской области «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных c оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола» Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту сообщает о проведении отбора на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, в перечень документов, необходимых для получения субсидий, в обязательном порядке должны быть включены:

1) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов юридического лица – претендента на получение субсидии;

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – претендента на получение субсидии;

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

4) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица – претендента на получение субсидии;

5) документы, подтверждающие допуск юридического лица – претендента на получение субсидии к участию в спортивных соревнованиях по футболу в текущем финансовом году;

6) документы, содержащие итоги выступления юридического лица – претендента на получение субсидии в спортивных соревнованиях по футболу в отчетном финансовом году;

7) документы, подтверждающие наличие в юридическом лице – претенденте на получение субсидии детских клубных команд;

8) копия регламента спортивных соревнований по футболу;

9) копия утвержденного органами управления юридического лица – претендента на получение субсидии плана подготовки к участию в спортивных соревнованиях по футболу;

10) смета затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола, осуществляемых юридическим лицом – претендентом на получение субсидии в целях, указанных в пункте 2 настоящего Положения;

11) подписанное руководителем юридического лица – претендента на получение субсидии гарантийное письмо, содержащее обязательство по осуществлению софинансирования юридическим лицам – претендента на получение субсидии затрат с указанием размера такого софинансирования;

12) документы, подтверждающие отсутствие у юридического лица – претендента на получение субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13) документы, подтверждающие отсутствие у юридического лица – претендента на получение субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

14) справка, подтверждающая, что юридическое лицо – претендент на получение субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

15) справка, подтверждающая, что юридическое лицо – претендент на получение субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Документы принимаются по адресу: Псков, ул. Некрасова, д. 23, каб. 26 с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) в рабочие дни до 23 октября включительно.

Источник: Псковская Лента Новостей



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