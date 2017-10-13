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Открытый турнир области по бодибилдингу прошел в Пскове. ФОТО

14.10.2017 20:31 ПЛН, Псков

14 октября в Пскове прошел Открытый турнир Псковской области по бодибилдингу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в рамках турнира дебютировали два конкурса: фит-модель среди женщин и атлетический пляжный бодибилдинг среди мужчин. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
 
Номинация «Фит-модель» предусматривает сравнение женщин спортивного телосложения, которые занимаются спортом и соблюдают диету. Выступления проводятся в двух раундах: 1 раунд - «Презентация в сплошном купальнике», 2 раунд - «Презентация в вечернем платье». Во внимание также принимаются детали внешнего вида: привлекательность лица, макияж, прическа, тонус кожи, а также общая презентабельность.
 
 
В номинации «Атлетический пляжный бодибилдинг» мужчины соревнуются в непрозрачных, свободного покроя шортах, длиной до коленной чашечки. Соревнования состоят из 2-х раундов: первый раунд - «Презентация», второй раунд – «Сравнения».
 
 
Целью проведения мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и популяризация красивой, подтянутой фигуры, для достижения которой не требуется использование фармакологических средств.
 
 
Для зрителей и гостей турнира было организовано спортивно-развлекательное мероприятие FitLineExpo, предусматривающее выставку спортивных товаров, дегустацию специализированных и альтернативных продуктов питания, презентацию брендовой одежды спортивного стиля, показательные выступления по самообороне и силовые конкурсы для гостей с ценными подарками.
 
Почетным гостем турнира стал профессиональный культурист, самый титулованный бодибилдер России Александр Федоров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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