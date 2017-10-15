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В Великих Луках продолжается реконструкция катка на улице Рабочей, 5

16.10.2017 16:43 ПЛН, Псков

В Великих Луках продолжается реконструкция катка на улице Рабочей, 5.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, за несколько недель строители произвели демонтаж старой площадки, проложили дренаж, произвели подсыпку и трамбовку территории, а на днях строители расстелили искусственный газон.

Весь ход работ контролирует депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский. Он же стал инициатором участия катка на улице Рабочей в конкурсе компании «Nivea» «Голосуй за свой каток!».

Согласно графику работ, в десятых числах ноября начнутся работы по установке осветительных приборов, а в конце ноября установят хоккейную коробку, а позже приступят к благоустройству территории.

Затем великолучанам лишь остается ждать наступление холодов, чтобы испробовать новый лед.

Источник: Псковская Лента Новостей



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