Псковский курсант Магомед Сайпудинов стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе

В городе Тапа Эстонии завершился международный турнир по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 200 спортсменов из России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, курсант Псковского филиала Академии ФСИН России кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе Магомед Сайпудинов не проиграл ни одной из четырех сваток и по итогам состязаний взял «золото» в весовой категории до 75 кг.

Псковский курсант отметил высокий уровень проведения соревнований и участие в них сильнейших спортсменов.

«Борьба была серьезной, противник - сильный. У меня прошли схватки, в том числе с мастерами спорта по греко-римской борьбе из Эстонии и Литвы. Рад, что смог одержать победу и показать все, на что я способен», - отметил победитель международного турнира Магомед Сайпудинов.

Источник: Псковская Лента Новостей