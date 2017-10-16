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В Пскове подвели итоги сезона в студенческой гребной лиге

17.10.2017 10:17 ПЛН, Псков

Итоги сезона в студенческой гребной лиге подвели в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей спортивной организации «Про Спорт», за прошедший год было проведено 5 соревнований лиги, в которых приняли участие 65 команд учебных заведений страны.
 
 
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», благодаря инициативе заведующего кафедры физической культуры Алексея Никитина и преподавателей этой кафедры, при поддержке ректора университета Юрия Демьяненко, проректора - директора центра социологии и региональной политики Романа Романова с начала сезона 2016-2017 года включились в работу. Неоценимую помощь в организации соревнований на гребных тренажерах и на открытой воде оказали работники спортивного клуба ПРО ОГО ВФСО «Динамо». Первое время на их оборудовании тренировались спортсмены вуза, а потом, благодаря поддержке руководства лиги, получили тренажеры и лодки. Методическую помощь в организации тренировочного процесса оказали лучшие специалисты области, среди которых заслуженный мастер спорта России Сергей Матвеев. 
 
«Впервые в новой истории России в Пскове не закрывается, а создается новая гребная база в центре города по адресу: ул. Красноармейская, 1. Это происходит при поддержке руководителей Лиги, которые видят успехи спортсменов Псковского университета, и профессиональную работу и настойчивость специалистов кафедры физвоспитания университета», - отметили в «Про Спорт». 
 
 
На финале последнего этапа летнего спортивного сезона, проходившего с 22 по 24 сентября в Москве, восьмерка Псковского университета из 30 команд заняла 13 место. В общем зачете соревнований Студенческой гребной лиги 2016/2018 команда университета поднялась на 10 место. «Этот результат пришел только через один год работы, и это, несмотря на то, что в других вузах гребной спорт развивается уже третий-четвертый год», - пояснили в организации. 
 
В зимний период предусмотрено семь этапов на гребных тренажерах, последний этап состоится 1-2 апреля в Москве в помещении ФГБУ ВО « Московский государственный университет имени В.М. Ломоносова».
 
 
«Стремительное развитие студенческого гребного спорта в России, создание гребных баз, обеспечение инвентарем - это глобальная программа оздоровления россиян, и гребля выбрана не случайно. Гребной спорт гармонично развивает человека, но основное, это командный вид спорта, где взаимная поддержка и индивидуальная ответственность за экипаж становится основополагающим фактором успеха. Все эти качества необходимы человеку для успешной работы в коллективе. Недаром в Попечительский совет студенческой гребной Лиги входят известные бизнесмены, а председателем является министр юстиции России Александр Коновалов», - заключили в спортивной организации. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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