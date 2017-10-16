Александра Савенкова поборется за медали чемпионата мира по стрельбе из лука в Мексике

В городе Мехико (Мексика) стартовал чемпионат мира по стрельбе из лука. За медали в личных, смешанных и командных соревнованиях в стрельбе из классического и блочного лука поборются 276 спортсменов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области, в команду по стрельбе из блочного лука вошла спортсменка ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» Александра Савенкова.

Источник: Псковская Лента Новостей