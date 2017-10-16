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Александра Савенкова поборется за медали чемпионата мира по стрельбе из лука в Мексике

17.10.2017 10:28 ПЛН, Псков

В городе Мехико (Мексика) стартовал чемпионат мира по стрельбе из лука. За медали в личных, смешанных и командных соревнованиях в стрельбе из классического и блочного лука поборются 276 спортсменов.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области, в команду по стрельбе из блочного лука вошла спортсменка ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» Александра Савенкова.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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