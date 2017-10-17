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Чемпионат по быстрым шахматам прошел в Пскове

18.10.2017 17:24 ПЛН, Псков

Чемпионат по быстрым шахматам прошел в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, в нем приняли участие 20 спортсменов. Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров с обсчетом международного рейтинга FIDE.
 
По итогам чемпионата призовые места достались псковичам и распределились следующим образом: 1 место занял Святослав Самсонов, 2 место - Сергей Кудряшов, 3 место - Наум Руденко, 4 место - Владимир Полевой. Среди шахматистов с рейтингом от 1500 до 2000 победу одержал Батмунх Оюдарь (Монголия), с рейтингом ниже 1500 - Артем Старосельский (Псков).
 
Также в областном центре прошла 23-я традиционная международная матчевая встреча городов России, Беларуси и Балтии по легкой атлетике, посвященная памяти Заслуженного работника физической культуры Х.О. Мехине. В соревнованиях приняло 377 человек из городов и районов Псковской области, а также представители спортивных школ Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Сланцев и Витебска (Республика Беларусь).
 
В ходе соревнований было установлено 2 рекорда в толкании ядра у женщин: Анна Завалова показала результат 14 м. 10 см, Полина Михайлова - 12 м. 15 см.

Источник: Псковская Лента Новостей



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