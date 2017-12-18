Спортсмены из Псковской области завоевали призовые места на Всероссийском предновогоднем мультитурнире «Стальной хват России» в Твери

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Выборы-2018: холодильник против телевизораПредставляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Центральные темы выпуска: Представление начинается. Областные отделения политических партий на старте президентских выборов. Так вы за большевиков или за коммунистов? Псковский...
Представители Псковской области приняли участие в 3-м Всероссийском предновогоднем мультитурнире «Стальной хват России» по армрестлингу, армлифтингу, стритлифтингу, многоповторному жиму и жимовому двоеборью, который состоялся 16 декабря в фитнес-клубе AGYM в городе Тверь.
В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена. Псковскую область на турнире представляли семь спортсменов, трое из Великих Лук - Стас Захаров, Сергей Орехов и спортсмен, выступавший как за Великие Луки, так и за Санкт-Петербург, «Политехник» Алексей Прокофьев и четверо из Пскова - Сергей Воеводин (представитель федерации армрестлинга Псковской области), Сергей Семенов и Евгений Буланцев, сообщает спортивный портал ВЛуки.PRO.
В ожесточенной борьбе с очень сильными и серьезными соперниками спортсмены из Псковской области заняли следующие места:
В весовой категории до 70 кг Евгений Буланцев (Псков) занял 2-е место.
В весовой категории до 76 кг Станислав Захаров (Великие Луки) занял 1-е место.
В весовой категории до 83 кг и в абсолютном зачете как на левой, так и на правой руке Алексей Прокофьев (Великие Луки, Петербург) занял 1-е места.
В весовой категории до 92 кг Сергей Воеводин (Псков) занял 1-е место.
Cергей Орехов занял 5-е место.
Сергей Семенов занял 6-е место.
Источник: Псковская Лента Новостей