Спортсмены из Псковской области завоевали призовые места на Всероссийском предновогоднем мультитурнире «Стальной хват России» в Твери

Представители Псковской области приняли участие в 3-м Всероссийском предновогоднем мультитурнире «Стальной хват России» по армрестлингу, армлифтингу, стритлифтингу, многоповторному жиму и жимовому двоеборью, который состоялся 16 декабря в фитнес-клубе AGYM в городе Тверь.

В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена. Псковскую область на турнире представляли семь спортсменов, трое из Великих Лук - Стас Захаров, Сергей Орехов и спортсмен, выступавший как за Великие Луки, так и за Санкт-Петербург, «Политехник» Алексей Прокофьев и четверо из Пскова - Сергей Воеводин (представитель федерации армрестлинга Псковской области), Сергей Семенов и Евгений Буланцев, сообщает спортивный портал ВЛуки.PRO.

В ожесточенной борьбе с очень сильными и серьезными соперниками спортсмены из Псковской области заняли следующие места:

В весовой категории до 70 кг Евгений Буланцев (Псков) занял 2-е место.

В весовой категории до 76 кг Станислав Захаров (Великие Луки) занял 1-е место.

В весовой категории до 83 кг и в абсолютном зачете как на левой, так и на правой руке Алексей Прокофьев (Великие Луки, Петербург) занял 1-е места.

В весовой категории до 92 кг Сергей Воеводин (Псков) занял 1-е место.

Cергей Орехов занял 5-е место.

Сергей Семенов занял 6-е место.

Источник: Псковская Лента Новостей