Сегодня: Вторник, 19 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Топ-3 зимней обуви Лучшая интерьерная печать в Пскове
Чемпион мира по тайскому боксу Артем Левин в Пскове. ФОТО

Чемпион мира по тайскому боксу Артем Левин в Пскове. ФОТО

13 декабря многократный чемпион России, Европы и мира по тайскому боксу, заслуженный мастер спорта России Артем Левин посетил Псковскую область по приглашению временно исполняющего обязанности губернатора...11



Российским паралимпийцам запретили упоминать в соцсетях о своем гражданстве

19.12.2017 11:18 ПЛН, Псков

Российским паралимпийцам, получившим допуск к квалификационным стартам к Играм в Пхенчхане под паралимпийским флагом, запрещено публиковать в социальных сетях сообщения, в которых они ассоциируют себя со своей страной. Об этом ТАСС сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Российские лыжники и биатлонисты, претендующие на участие в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, на прошлой неделе в канадском Канморе выполнили квалификационный норматив. Всего доступ к Играм, которые пройдут в марте, получили 34 российских спортсмена.

«Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России, - сказала Громова. - Даже в социальных сетях. Да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать (принятое решение.

Тренер рассказала, что многие иностранные спортсмены на соревнованиях изменили отношение к россиянам в худшую сторону. «Если раньше с нашими ребятами все общались нормально, то теперь просто проходят мимо», - отметила она.

«Вы же видели, сколько мы здесь медалей завоевали (59 – прим.), которые они без нас между собой делили. Получается, для них главное - победа любой ценой, и они готовы переступить через честь, достоинство и дружбу», - добавила Громова.

Российские спортсмены по причине дисквалификации Паралимпийского комитета России были допущены к квалификационным стартам под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК). Вопрос их участия в предстоящей Паралимпиаде будет решен 19 декабря на заседании исполкома МПК, решение будет объявлено через трое суток.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 14 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31