Пскович Сергей Шумейко вернулся с бронзой с чемпионата России по джиу-джитсу

Пскович Сергей Шумейко вернулся с бронзой с чемпионата России по джиу-джитсу. Об этом сообщается в группе «PRO SPORT» (PSковская область) в социальной сети «ВКонтакте».

Соревнования проходили с 15 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. Спортсмен представляет клуб «Рубикон». Сергей вместе со своим братом Федором Шумейко является тренерами одного из сильнейших клубов региона.

На соревнованиях Псковская область вошла в 10 сильнейших регионов России. Сергей Шумейко выиграл 3 встречи из 4-х и стал единственным спортсменом, кто завоевал медали от региона.

Источник: Псковская Лента Новостей