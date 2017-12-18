Политика
Общество
Экономика
Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
Пскович Сергей Шумейко вернулся с бронзой с чемпионата России по джиу-джитсу. Об этом сообщается в группе «PRO SPORT» (PSковская область) в социальной сети «ВКонтакте».
Соревнования проходили с 15 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. Спортсмен представляет клуб «Рубикон». Сергей вместе со своим братом Федором Шумейко является тренерами одного из сильнейших клубов региона.
На соревнованиях Псковская область вошла в 10 сильнейших регионов России. Сергей Шумейко выиграл 3 встречи из 4-х и стал единственным спортсменом, кто завоевал медали от региона.
Источник: Псковская Лента Новостей