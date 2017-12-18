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Пскович Сергей Шумейко вернулся с бронзой с чемпионата России по джиу-джитсу

19.12.2017 16:46 ПЛН, Псков

Пскович Сергей Шумейко вернулся с бронзой с чемпионата России по джиу-джитсу. Об этом сообщается в группе «PRO SPORT» (PSковская область) в социальной сети «ВКонтакте».

Соревнования проходили с 15 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. Спортсмен представляет клуб «Рубикон». Сергей вместе со своим братом Федором Шумейко является тренерами одного из сильнейших клубов региона.

На соревнованиях Псковская область вошла в 10 сильнейших регионов России. Сергей Шумейко выиграл 3 встречи из 4-х и стал единственным спортсменом, кто завоевал медали от региона.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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