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Россиянам предложили использовать на Олимпиаде-2018 георгиевскую ленту

19.12.2017 17:55 ПЛН, Псков

Олимпийский чемпион, бобслеист, депутат Госдумы Алексей Воевода предложил российским спортсменам, лишенным возможности выступать под национальным флагом на Играх в Пхенчхане, использовать георгиевский флаг и оранжево-черные цвета георгиевской ленты, передает «Интерфакс».

«А я бы Георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную Георгиевскими лентами. Почему нет?», - сказал Воевода во вторник журналистам. Он полагает, что эти символы победы и мужества подняли бы дух российских олимпийцев, вынужденных выступать не как сборная РФ, а «олимпийцы из России».

Воевода категорически не согласен с вердиктом Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненной дисквалификации и видит в этом и аналогичных решениях по другим российским спортсменам следствие «испуга от потрясающей победы нашей сборной в Сочи».

«Показали современную Россию, сильную Россию это кого-то напугал», - заметил он.

Как ранее сообщила пресс-служба МОК, решение о дисквалификации Воеводы принято после расследования комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, взятых во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Воевода - победитель Игр 2014 года в соревнованиях «двоек» вместе с Александром Зубковым. Также на счету Воеводы золотая медаль Олимпиады в Сочи, которую он завоевал в соревновании «четверок».

Источник: Псковская Лента Новостей



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