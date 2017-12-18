Россиянам предложили использовать на Олимпиаде-2018 георгиевскую ленту

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
Олимпийский чемпион, бобслеист, депутат Госдумы Алексей Воевода предложил российским спортсменам, лишенным возможности выступать под национальным флагом на Играх в Пхенчхане, использовать георгиевский флаг и оранжево-черные цвета георгиевской ленты, передает «Интерфакс».
«А я бы Георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную Георгиевскими лентами. Почему нет?», - сказал Воевода во вторник журналистам. Он полагает, что эти символы победы и мужества подняли бы дух российских олимпийцев, вынужденных выступать не как сборная РФ, а «олимпийцы из России».
Воевода категорически не согласен с вердиктом Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненной дисквалификации и видит в этом и аналогичных решениях по другим российским спортсменам следствие «испуга от потрясающей победы нашей сборной в Сочи».
«Показали современную Россию, сильную Россию это кого-то напугал», - заметил он.
Как ранее сообщила пресс-служба МОК, решение о дисквалификации Воеводы принято после расследования комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, взятых во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Воевода - победитель Игр 2014 года в соревнованиях «двоек» вместе с Александром Зубковым. Также на счету Воеводы золотая медаль Олимпиады в Сочи, которую он завоевал в соревновании «четверок».
Источник: Псковская Лента Новостей