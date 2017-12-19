Псковские чекисты и члены их семей отметили 100-летие органов госбезопасности шахматным турниром

В канун 100-летия органов государственной безопасности России, который отмечается 20 декабря, в шахматном клубе областной федерации шахмат, который располагается в Ледовом дворце в Пскове, прошел первый Кубок ветеранов госбезопасности и членов их семей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, турнир посвящен 100-летию со дня основания органов государственной безопасности, которые в разное время обозначались разными аббревиатурами: ВЧК, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ. Он проходил по швейцарской системе в 7 туров, каждому участнику на партию предоставлялось 10 мин. + 5 сек. на ход.

В соревновании приняло участие 14 человек. С первого тура результативно выступал юный шахматист Михаил Плечов. До 7 тура между участниками турнира шла упорная борьба до последней пешки. Но опыт ветеранов взял вверх.

Победителем турнира стал ветеран органов государственной безопасности Виктор Гусев. Он провел весь турнир без поражений, играл остро и с удовольствием, набрав 6,5 очков.

На 0,5 очков отстал от победителя Игорь Капитонов, который финишировал вторым.

Всего 1,5 очка не хватило до первого места сразу 3 участникам турнира: М.Плечову (он занимается в шахматном клубе областной федерации шахмат), А.Чечурову, Н.Аверину.

От имени организаторов соревнования главный арбитр турнира, спортивный судья 3 категории по шахматам Николай Якушкин, который также является ветераном органов государственной безопасности и на общественных началах «директором» шахматного клуба, наградил победителя и призеров турнира грамотами и ценными призами, а дети участников турнира получили Новогодние подарки от Деда Мороза. Главным секретарем турнира, обеспечивающим жеребьёвку соревнований, являлся председатель Судейско-квалификационной комиссии ФШПО, спортивный судья 2 категории по шахматам Андрей Лилейкин.

Все присутствующие выразили благодарность организаторам турнира и предложили, чтобы подобные шахматные встречи были традиционными.

Федерация шахмат Псковской области поздравляет всех сотрудников, ветеранов органов государственной безопасности и членов их семей с профессиональным праздником.

Источник: Псковская Лента Новостей