О развитии спорта и воспитании патриотизма поговорили Михаил Ведерников и олимпийские чемпионы

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в среду, 20 декабря, провел неформальную встречу с выдающимися советскими и российскими спортсменами, участниками программы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России», которые находятся в эти дни в регионе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, накануне призеры и победители Олимпийских игр пообщались с учащимися двух городских школ - Многопрофильного правового лицея № 8 и Инженерно-лингвистической гимназии.

«Как все прошло?» - поинтересовался врио губернатора. «Отлично! Семьсот человек пришли, вопросы летели наперебой. Очень живой, интересный разговор получился, не могли остановиться», - ответила Ирина Сумникова.

Врио губернатора отметил, что в последние годы спорт, в том числе любительский, в регионе активно развивается, и визиты Олимпийских чемпионов - всегда событие. Недавняя «Пробежка с чемпионом» с участием Олимпийской чемпионки Лондона Натальей Антюх собрала почти 1,5 тыс псковичей. «Очень важно, что у наших ребят есть возможности пообщаться с такими людьми как вы, прикоснуться к идеологии спорта, Олимпийскому движению, получить советы, чтобы и дальше работать, завоевывать новые победы для Псковской области и России», - сказал Михаил Ведерников.

Руководитель Олимпийской делегации Наталья Боярская в свою очередь рассказала, что всероссийская благотворительная программа «Олимпийские легенды - детям и молодежи России» существует уже четыре года и за это время олимпийцы побывали в 40 регионах нашей страны. «Псков - 105-й город, который мы посещаем, он впервые оказался на карте нашего маршрута и мы рассчитываем на продолжение сотрудничества», - сказала она.

В рамках встречи участники поговорили о развитии массового спорта, воспитании патриотизма и подготовке спортивного резерва. Не обошли стороной и вопрос об отстранении наших спортсменов от Зимних Олимпийских игр в Корее и дискуссию о том, стоит ли участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. «В Псковской области все очень болеют и переживают за наших спортсменов, недавно мы обсуждали этот вопрос с нашей молодежью. На мой взгляд, президент принял мудрое решение, разрешив российским спортсменам выступить под нейтральным флагом», - сказал Михаил Ведерников.

«Сейчас есть выбор - это очень ценно. У нас такого выбора не было. Нельзя и точка. Но, если бы у меня был выбор, я бы поехала на игры под олимпийским флагом, потому что работала, готовилась», - сказала самая титулованная советская спортсменка по академической гребле, трехкратный призер Олимпийских игр Антонина Зеликович.

«Кто бы что ни говорил, Олимпийские игры - это самые главные соревнования в жизни каждого спортсмена. И сейчас всем россиянам, болельщикам нужно сплотиться и поддержать наших олимпийцев», - поддержала коллегу вице-президент Российского союза спортсменов, призер Олимпийских игр по академической гребле, чемпионка Европы Анна Алешина. «У вас в Псковской области есть своя легендарная женская четверка по гребле, которая блистала на Олимпиаде-80, а спустя четыре года из-за бойкота лишилась медалей в Лос-Анджелесе», - добавила она.

Обсуждая планы сотрудничества, Михаил Ведерников и руководитель Олимпийской делегации Наталья Боярская договорились рассмотреть возможность провести в Псковской области в следующем году детский фестиваль творчества и спорта «Созвездие побед». Его инициатором выступает один из организаторов программы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России» благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

В заключение олимпийцы поблагодарили врио губернатора Михаила Ведерников за внимание к молодежи, спорту и пожелали региону воспитать еще не одно поколение чемпионов.

Источник: Псковская Лента Новостей