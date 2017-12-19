Стали известны участники и сроки финальных областных игр «Мини-футбол - в школу»

Определились состав участников и сроки проведения первенства школьной лиги по мини-футболу среди общеобразовательных организаций Псковской области общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу». Восемь турниров с участием команд юношей и девушек в четырех возрастных группах будут проходить во второй половине января в игровом зале спортивного комплекса «Писковичи».

Напомним, что на сегодняшний день турнир «Мини-футбол - в школу», самое массовое соревнование в Псковской области.

Участники и сроки областных финальных турниров:

2006-2007 годов рождения (младшая группа) 14-15.01.2018 (СК «Писковичи»)

Мальчики

1. Островская СОШ №1

2. Дедовичская СОШ №2

3. Новосокольническая СОШ №1

4. Невельская СОШ №1

5. Пушкиногорская СОШ

6. Псковская СОШ №2

7. Великолукская СОШ №2

Девочки

1. Бежаницкая СОШ

2. Дедовичская СОШ №2

3. Дновская СОШ №1

4. Куньинская СОШ

5. Палкинская СОШ

6. Порховская СОШ №1

7. Великолукская СОШ №2

8. «Центр образования» Пустошка

9. Псковский педкомплекс

2004-2005 годов рождения (средняя группа) 21-22.01.2018 (СК «Писковичи»)

Юноши

1. Стремуткинская СОШ

2. Дновская СОШ №1

3. Бежаницкая СОШ

4. «Центр образования» Пустошка

5. «Центр образования» Опочка

6. Псковская СОШ №4

7. Великолукская СОШ №7

Девушки

1. Бежаницкая СОШ

2. Дедовичская СОШ №2

3. «Гимназия» г.Дно

4. Куньинская СОШ

5. Порховская СОШ №1

6. «Центр образования» Пустошка

7. Великолукская СОШ №13

8. Псковский педкомплекс

2002-2003 годов рождения (старшая группа) 24-25.01.2018 (СК «Писковичи»)

Юноши

1. Гдовская СОШ

2. Дедовичская СОШ №2

3. Новосокольническая Сош №1

4. «Центр образования» Опочка

5. Великолукская СОШ №2

6. «Центр образования» Пустошка

7. Псковская СОШ №18

Девушки

1. Порховская сош №1

2. Дедовичская СОШ №2

3. Палкинская СОШ

4. Красногородская СОШ

5. Бежаницкая СОШ

6. Новосокольническая СОШ №1

7. Великолукская СОШ №9

8. Псковский педкомплекс

2000-2001 годов рождения (юниоры) 29-30.01.2018 (СК «Писковичи»)

Юноши

1. Стремуткинская СОШ

2. Порховская СОШ №12

3. Локнянская СОШ

4. «Центр образования» Пустошка

5. Пушкиногорская СОШ

6. Псковская СОШ №18

7. Великолукский социнтернат

8. «Центр образования» Пустошка

Девушки

1. Дедовичская СОШ №2

2. «Гимназия»Дно

3. Куньинская СОШ

4. Палкинская СОШ

5. Порховская СОШ №1

6. Великолукская СОШ №13

7. Псковский педкомплекс

8. «Центр образования» Пустошка

Источник: Псковская Лента Новостей