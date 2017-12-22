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Любителей борьбы приглашают на чемпионат и первенство Псковской области по грэпплингу

23.12.2017 09:59 ПЛН, Псков

Федерация панкратиона и грэпплинга Псковской области приглашает всех любителей борьбы на чемпионат и первенство Псковской области по спортивной борьбе грэпплинг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации, турнир пройдет по адресу: г.Псков, ул.Я.Фабрициуса 10, 3-й этаж, бойцовский клуб «XFIGHT».

Взвешивание участников 24 декабря - дети в 8.30, взрослые в 13.30. Поединки у детей начнутся в 10.00, у взрослых в 14.00.

Турнир включен в календарный план и является отборочным этапом для участия в чемпионате и первенстве Северо-западного федерального округа по грэпплингу.

Также в рамках соревнований состоится детский турнир «Новичок».

Регистрация на соревнования https://hansa-fc.timepad.ru/event/594665/.

Вход зрителей в зал свободный, сменная обувь обязательна.

Источник: Псковская Лента Новостей



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