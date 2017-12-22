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В Великих Луках состоялся зимний Открытый чемпионат по легкой атлетике

23.12.2017 11:32 ПЛН, Псков

В Великих Луках  состоялся зимний  Открытый чемпионат по легкой атлетике.  Соревнования прошли на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. В состязаниях мог принять участие любой желающий.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в  итоге в чемпионате приняли участие более 150  легкоатлетов. Возраст спортсменов от 16 до 22 лет. 

Чемпионат включал в  себя бег  на короткие и средние дистанции, бег с барьерами и  прыжки в высоту. 

По итогам соревнований лучшие были отмечены грамотами и медалями.

Источник: Псковская Лента Новостей



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