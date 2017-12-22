В Великих Луках состоялся зимний Открытый чемпионат по легкой атлетике

В Великих Луках состоялся зимний Открытый чемпионат по легкой атлетике. Соревнования прошли на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. В состязаниях мог принять участие любой желающий.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в итоге в чемпионате приняли участие более 150 легкоатлетов. Возраст спортсменов от 16 до 22 лет.

Чемпионат включал в себя бег на короткие и средние дистанции, бег с барьерами и прыжки в высоту.

По итогам соревнований лучшие были отмечены грамотами и медалями.

Источник: Псковская Лента Новостей