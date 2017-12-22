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Спортсменка из Псковской области завоевала два золота на Всемирных играх колясочников и ампутантов в Португалии

23.12.2017 13:31 ПЛН, Псков

В португальском Вилариал де Санто-Антонио завершились Всемирные игры колясочников и ампутантов. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья съехались со всего мира в Португалию.

Спортсменка из Великих Лук,  студентка второго курса направления «Физическая культура» для лиц с отклонениями в состоянии здоровья ВЛГАФК Александра Васильева завоевала две золотые медали в личном и командном зачете. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, наставником Александры является Александр Мель.

Напомним, в октябре Александра завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по настольному теннису, который прошел в Словении. 20 декабря парачемпионка по настольному теннису принимала участие в Санкт-Петербурге на Кубке России.

Сегодня она одна из немногих претенденток из Псковской области на участие в будущих Летних Паралимпийских играх.

Источник: Псковская Лента Новостей



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