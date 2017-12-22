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Двое великолукских спортсменов получили удостоверения мастеров спорта

23.12.2017 14:46 ПЛН, Псков

Двое великолукских спортсменов вчера получили удостоверения мастеров спорта.  Заветные звания Алексей Герасимов и Иван Виноградов получили из рук председателя областного комитета по физической культуре и спорту Ивана Штылина и главы администрации города Игоря Чевжика.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, также благодарность получил главный тренер Виталий Андреев.

Сезон псковские лучники откроют в Орле, где пройдут сразу несколько всероссийских соревнований.

Источник: Псковская Лента Новостей



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