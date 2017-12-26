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Восьмое первенство города по кобудо состоялось в Пскове

Восьмое первенство города по кобудо состоялось в Пскове

24 декабря в Пскове в спортивном комплексе «Спарта» состоялось восьмое первенство города по восточному боевому единоборству «кобудо». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации кобудо, в...3



Медали привезли псковские спортсмены с Кубка России по бадминтону

26.12.2017 16:12 ПЛН, Псков

С 19 по 23 декабря в столице Татарстана прошли III этап и финал Кубка России по бадминтону 2017 (ПОДА). 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки, спортсмены ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» показали следующие результаты: на этапе Кубка России Екатерина Огинская заняла 2 место в женском классе, 2 место в женском парном классе c Викторией Кузьминой из Санкт-Петербурга и 2 место в смешанном парном классе с Олегом Донцовым из Казани. Эдуард Барканов занял 2 место в мужском парном классе с Владимиром Тканевым из Краснодарского края.
 
По итогам финала Кубка России Екатерина Огинская заняла 2 место в женском классе, 2 место в женском парном классе c Викторией Кузьминой из Санкт-Петербурга и 3 место в смешанном парном классе с Олегом Донцовым из Казани.

Источник: Псковская Лента Новостей



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