Подведены итоги Спартакиады регионального отделения общества «Динамо»

В Пскове состоялся IV пленум совета Псковского регионального отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». На заседании были подведены итоги проведенной в уходящем году Спартакиады регионального отделения общества «Динамо».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Росгвардии по Псковской области, по итогам года победителем признан коллектив физической культуры УМВД России по Псковской области. Второе место присуждено спортсменам отдела Росгвардии по Псковской области. Третьими стали военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Напомним, что в рамках Спартакиады 12 коллективов физической культуры соревновались в различных спортивных дисциплинах – стрельбе, плавании, лыжных гонках, самбо, гиревом спорте, летнем служебном биатлоне и других. Победители и призеры удостоены кубков и дипломов.

Источник: Псковская Лента Новостей