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Сорокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета ЧМ-2018

27.12.2017 16:00 ПЛН, Псков

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин сменит вице-премьера РФ Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета. Об этом журналистам сообщил Мутко, пишет ТАСС.

«Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я займусь координацией работы со стороны правительства», - сказал Мутко.

Источник: Псковская Лента Новостей



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