Федерация парашютного спорта России второй год подряд лучшей спортсменкой признает псковичку Любовь Екшикееву

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
26 декабря на заседании президиума Федерации парашютного спорта России были объявлены спортсмены 2017 года.
Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации парашютного спорта Псковской области Сергей Титов, в женской номинации лучшей спортсменкой стала второй год подряд псковская спортсменка, Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка и рекордсменка мира, абсолютная чемпионка Европы 2017 г. Любовь Екшикеева.
Источник: Псковская Лента Новостей