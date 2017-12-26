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Федерация парашютного спорта России второй год подряд лучшей спортсменкой признает псковичку Любовь Екшикееву

Федерация парашютного спорта России второй год подряд лучшей спортсменкой признает псковичку Любовь Екшикееву

26 декабря на заседании президиума Федерации парашютного спорта России были объявлены спортсмены 2017 года. Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации парашютного спорта Псковской области Сергей Титов,...



Федерация парашютного спорта России второй год подряд лучшей спортсменкой признает псковичку Любовь Екшикееву

27.12.2017 16:31 ПЛН, Псков

26 декабря на заседании президиума Федерации парашютного спорта России были объявлены спортсмены 2017 года.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации парашютного спорта Псковской области Сергей Титов, в женской номинации лучшей спортсменкой стала второй год подряд псковская спортсменка, Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка и рекордсменка мира, абсолютная чемпионка Европы 2017 г. Любовь Екшикеева.

Источник: Псковская Лента Новостей



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