Псковичей и гостей города приглашают принять участие в Рождественском забеге

Псковичей и гостей города приглашают принять участие в Благотворительном Рождественском забеге, который состоится 7 января 2018 г. в центре зимнего отдыха «Снегопад».

Целью данного забега является сбор средств, который осуществляется исключительно в адрес общественного благотворительного проекта «ДетиВсейЗемли» (оказание финансовой поддержки общественному благотворительному проекту «ДетиВсейЗемли» в проведении спортивных и экскурсионных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

В рамках мероприятия состоятся детские и взрослые забеги на дистанции от 100 м до 5000 м.

Всех гостей и участников благотворительного забега ждет зажигательная музыкальная программа, тёплая дружеская атмосфера, конкурсы, множество подарков и заряд положительных эмоций.

Самые быстрые и нарядные спортсмены благотворительного забега будут награждены памятными призами.

Организатором мероприятия выступает Клуб любителей бега «Скобарь» при поддержке Федерального проекта «Трезвая Россия» в Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей