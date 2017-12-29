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Псковичей приглашают на новогодний забег 1 января

29.12.2017 11:53 ПЛН, Псков

1 января в 11.00 на территории Финского парка пройдет новогодний забег «На спорте после оливье». Организатором мероприятия выступает общественная организация «ПРО СПОРТ» при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи г. Пскова.  

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, дистанция забега составит 4 км. В мероприятии могут принять участия любители бега 2012 года рождения и старше. 

Участие в забеге бесплатное. Подробнее со всеми условиями и положением можно ознакомиться в группе мероприятия ВКонтакте: https://vk.com/nasporteposleolivje.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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