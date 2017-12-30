1 января новогодний забег «На спорте после оливье» состоится в Финском парке

1 января в 11.00 на территории Финского парка пройдет новогодний забег «На спорте после оливье». Организатором мероприятия выступает общественная организация «ПРО СПОРТ» при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи г. Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, дистанция забега составит 4 км. В мероприятии могут принять участия любители бега 2012 года рождения и старше.

Участие в забеге бесплатное

Источник: Псковская Лента Новостей