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1 января новогодний забег «На спорте после оливье» состоится в Финском парке

01.01.2018 09:33 ПЛН, Псков

1 января в 11.00 на территории Финского парка пройдет новогодний забег «На спорте после оливье». Организатором мероприятия выступает общественная организация «ПРО СПОРТ» при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи г. Пскова.  

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, дистанция забега составит 4 км. В мероприятии могут принять участия любители бега 2012 года рождения и старше. 

Участие в забеге бесплатное

Источник: Псковская Лента Новостей



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