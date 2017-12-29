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Псковские шахматисты завершили сезон командным чемпионатом области

29.12.2017 12:36 ПЛН, Псков

Подведены итоги чемпионата Псковской области 2017 года среди сборных команд районов и городов, который прошел с обсчетом российского и международного рейтинга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, соревнования по решению областного госкомитета по спорту входят в зачет смотра-конкурса на лучшую организацию спортивной деятельности среди муниципальных образований Псковской области.

Всего в турнире приняло участие 16 сборных команд. «Вызывает сожаление, что не смогли направить свои команды на такой интересный и самое главное - денежный для муниципалитетов турнир, такие районы как Гдовский, Дедовический, Пушкиногорский, Печорский, Усвятский, Себежский, Красногородский, Локнянский, Порховский, Дновский», - отметили в шахматной федерации. В состав команды входят 5 человек: двое мужчин, одна женщина и два юниора: мальчик и девочка. Такой состав команды, по мнению областной федерации шахмат, позволяет объективно наблюдать за развитием шахмат в муниципалитетах, как среди взрослых, так, особенно, и среди детей.

Глава федерации шахмат области и по совместительству главный арбитр соревнований, спортивный судья всероссийской категории, арбитр ФИДЕ Дмитрий Шахов вручил медали грамоты и ценные призы командам, ставшими победителями и призерами чемпионата области.

Золотые медали чемпионата области завоевала команда Пскова, которая оказалась значительно сильнее своих соперников, набрав в 12 турах 56 очков. Захватив лидерство с третьего тура, шахматисты города Пскова не уступили его до конца турнира и не проиграли ни одного матча. В «золотой состав» Пскова вошли кандидаты в мастера спорта России Святослав Самсонов и Роман Малышев, а также Беспалова Яна, Дмитриев Иван и Малышева Валерия.

Слева на право: Шахов, Малышева, Дмитриев, Малышев, Самсонов, Беспалова

Серебряные медали вручены команде города Великих Лук, которая очередной год так и не смогла составить конкуренцию псковичам, не смотря на то, что в этом городе проживают многие ведущие шахматисты нашей области, возглавляющие как международные, так и российские рейтинги.

Шахов, Емельянова, Коршакова, Жихарев, Григорьева, Трефилов

Бронзовые медали в этот год снова завоевали шахматисты Псковского района, которые в этом году значительно усилии свой состав за счет ведущих юниоров нашей области – мастера ФИДЕ Наума Руденко и его сестры Александры. Так шахматисты Псковского района, возглавляемые бессменным капитаном команды Василием Орловым, уже после 10 тура стали практически недосягаемы для своих соперников из Островского района в борьбе за третье место в чемпионате.

Шахов, Н. Руденко, Орлов, Горцева, Егоров, А.Руденко

Успешным можно назвать выступление команды шахматистов Пыталовского района, которые заняли 4 место, обогнав такие сильные команды как Великолукского и Плюсского районов.

Для участников чемпионата силами областной Федерации шахмат было организовано, ставшее уже традиционным, чаепитие с пирогами.

В связи с проблемами, которые уже на протяжении нескольких лет связаны с отсутствием полноценного шахматного помещения для проведения аналогичных массовых турниров, шахматисты Псковской области направили соответствующие обращения в адрес региональных и псковских городских властей, в котором выражают надежду, что этот вопрос будет всё же решен в пользу динамично развивающегося и популярного в Псковской области вида спорта «шахматы».

В период проведения чемпионата области состоялось с участием ведущих шахматистов региона расширенное заседание президиума областной федерации шахмат, на котором были приняты ряд важных для шахматного сообщества решений.

Источник: Псковская Лента Новостей



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