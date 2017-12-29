Юноши ФК «Псков-747» завоевали «Кубок Дружбы»

Юные воспитанники ФК «Псков-747» с 25 по 27 декабря принимали участие в международном юношеском турнире по футболу «Кубок Дружбы» в трех возрастных категориях. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соревнования проходили в Беларуси, в минском футбольном манеже.

Успешно «Кубок Дружбы» завершился для подопечных Сергея Степанова, команды «Псков-747» 2008 года рождения. Псковичи уверенно победили всех своих соперников, а в финальном поединке со счетом 4:0 разгромили минский «Трактор». В пяти матчах команда Сергея Степанова не пропустила ни одного мяча. По результатам соревнований были определены: «лучший игрок турнира» - Егор Кузьмин (Псков-747) и «лучший вратарь турнира» - Никита Орлов (Псков-747).

На минском рождественском турнире неплохо себя проявили и воспитанники Германа Кравченко. «Псков-747» 2007 года рождения одержал 5 побед и лишь в одном матче уступил, и, несмотря на это остался за пределами тройки призеров, заняв итоговое четвертое место. Даниил Егоров (Псков-747) был признан «Лучшим вратарем турнира».

Чуть менее успешно, но достойно выступила команда Владимира Кравченко. Воспитанники «Псков-747» 2006 года рождения заняли на «Кубке Дружбы» в Минске шестое место.

Источник: Псковская Лента Новостей